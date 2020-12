Dla wielu gwiazd to był bardzo trudny rok. Pandemia pokrzyżowała im plany i pozbawiła zarobków. Jak czytamy w nowym "Party", do wyjątków należy Małgorzata Rozenek-Majdan, która mijający 2020 może zaliczyć do bardzo udanych. Dlaczego?

Zarobki Małgorzaty Rozenek-Majdan

W czerwcu spełniło się jej wielkie marzenie. Razem z mężem Radosławem Majdanem powitali na świecie upragnionego synka Henia. O dłuższym urlopie macierzyńskim nie było jednak mowy. Przed Małgorzatą pojawiły się nowe, ciekawe wyzwania zawodowe. Gwiazda zagrała w dwóch filmach, m.in. w „Miłości w czasach zarazy” Patryka Vegi, gdzie za każdy dzień zdjęciowy podobno inkasowała ponad 10 tys. złotych. Poprowadziła też kolejną edycję „Projektu Lady” i nagrała nowy program „Rozenek cudnie chudnie” (premiera w lutym w TVN), a każda z produkcji powiększyła stan jej konta o kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ostatnio razem z mężem i synami wzięli udział w kampanii reklamowej popularnej marki biżuteryjnej, a sama Rozenek-Majdan dodatkowo wystąpiła w reklamie butów, co wzbogaciło ją o kolejne 100 tys. złotych. Ale najwięcej zarobiła na Instagramie: co kilka, czasem co kilkanaście dni pojawiają się tam sponsorowane posty, za które Małgorzata również dostaje sowite honoraria. Jak ustaliło "Party", za jeden taki post gwiazda inkasuje od 20 do nawet 50 tys. złotych! Zarobione pieniądze zamierza jednak zainwestować w nową nieruchomość. Małgorzata i Radosław Majdanowie szukają nowego domu, do którego chcieliby się przeprowadzić w nadchodzących roku.

Małgorzata Rozenek-Majdan jest jedną z najlepiej zarabiających gwiazd w show-biznesie.