Małgorzata Rozenek-Majdan nie ukrywa, że wspólnie z mężem Radosławem Majdanem walczą o dziecko. O swoich kłopotach z zajściem w ciążę gwiazda mówi otwarcie. Co więcej, niedawno wydała książkę "In vitro. Rozmowy intymne", w której m.in. opowiada o swojej trudnej walce o macierzyństwo i rozmawia z trzynastoma ekspertami, którzy mają różne spojrzenie na ten problem. W wywiadzie z magazynem "Party" gwiazda zdradziła, że właśnie po raz kolejny przechodzi przez procedurę in vitro.

Reklama

Marzymy z Radosławem, by zostać rodzicami, ale spełnienie tego marzenia nie jest takie proste. Naszą jedyną nadzieją jest procedura in vitro, przez którą przechodzimy. Świadomie zdecydowałam się mówić głośno o problemie niepłodności i trudnościach z zajściem w upragnioną ciążę, z którymi obecnie boryka się wiele kobiet, par – mówi "Party" Małgorzata.

Czy Majdanowie zostaną rodzicami?

Małgorzata Rozenek-Majdan nie boi się zarzutów, że chce być ekspertką od wszystkiego. Powód? Jak sama podkreśla, z tematem leczenia niepłodności i in vitro jest związana od lat. Spotyka kobiety takie jak ona, wie, z czym się mierzą.

Wkurza mnie, że jesteśmy jedynym krajem w Europie, w którym nie ma refundacji in vitro, że dzieli się ludzi na biednych i bogatych, i tylko wybranym daje możliwość zostania rodzicami. W swojej książce oddałam głos 13 osobom, które mają zupełnie różne spojrzenie na ten problem. Mam nadzieję, że da to początek głośnej i pozbawionej fałszywego wstydu dyskusji. I będę o to walczyć w imieniu wszystkich kobiet - dodaje Rozenek-Majdan.

Małgorzata jest jedną z niewielu gwiazd, która otwarcie mówi o problemie niepłodności i przyznaje, że in vitro jest jedyną metodą, dzięki której może po raz trzeci zostać mamą. Czy jej się to uda?

Wciąż wierzymy i mamy nadzieję że się uda, choć nasze próby na razie nie przynoszą rezultatu. Niestety, w trakcie leczenia przychodzi najgorszy moment, kiedy musisz powiedzieć dość, bo wiesz, że to już koniec, że wyczerpałaś wszystkie możliwości i nie ma nic więcej...

Małgorzata i jej mąż Radosław Majdan mają założony deadline, do którego będą walczyć o to, by zostać rodzicami. Niestety, zbliża się on wielkimi krokami. W trudnych chwilach, jakich jest wiele w trakcie terapii, prowadząca "Projekt Lady" może liczyć na wsparcie ukochanego męża.

Mam u boku wspaniałego mężczyznę. Radosław jest facetem, który dba o mnie i o całą naszą rodzinę. Wspieramy się nawzajem, a ja każdego dnia czuję, jak bardzo mnie kocha. Sposób, w jaki do mnie mówi, pisze wiadomości to tylko na to kolejny dowód. Nie skłamię jeśli powiem, że przeglądam się w oczach mojego męża. Ale to działa także w drugą stronę. To oczywiście nie znaczy, że nasze życie jest łatwe i kolorowe. Nie kłócimy się, ale mierzymy się z wieloma trudnościami i w życiu zawodowym, i w prywatnym. Jednak wspólnie stawiamy im czoło, przechodzimy przez to razem, trzymając się za rękę. Wtedy wszystko jest łatwiejsze.

Cały wywiad z Małgorzatą Rozenek-Majdan przeczytasz w nowym "Party".

Party

Małgorzata i Radosław walczą, by zostać rodzicami.