Małgorzata Rozenek-Majdan chwali się kaloryferem na brzuchu! Internauta: "To nie zasługa siłowni". Riposta gwiazdy mistrzowska

Małgorzata Rozenek-Majdan pochwaliła się swoją fantastyczną sylwetką! Żona Radosława Majdana zaprezentowała swój sześciopak na brzuchu, a internauci nie mogą wyjść z zachwytu nad formą gwiazdy. Jednak wśród wielu ciepłych słów od fanów, znalazł się również komentarz, w którym jeden z obserwatorów sugeruje, że wyrzeźbiony brzuch Małgorzaty Rozenek-Majdan to nie efekty pracy na siłowni, a zasługa medycyny estetycznej.

Żona Radosława Majdana szybko zripostowała uszczypliwego internautę i zrobiła to po mistrzowsku. Zobaczcie sami!

Małgorzata Rozenek-Majdan chwali się swoją formą i odpowiada uszczypliwemu internaucie

Małgorzata Rozenek-Majdan udowodniła, że nie ma rzeczy niemożliwych. Kilka tygodni po urodzeniu Henia zabrała się do ciężkiej pracy, aby jak najszybciej wrócić do formy sprzed ciąży. Gwiazda w wywiadach przyznawała, że w okresie ciąży pozwalała sobie na grzeszki jedzeniowe, a do tego ograniczyła aktywność fizyczną. To spowodowało, że przytyła ponad 20 kilogramów.

Żona Radosława Majdana dość szybko zgubiła nadprogramowe kilogramy. Zdrowe odżywianie i regularne treningi na siłowni przyniosły oszałamiające rezultaty! Gwiazda jest w formie życia i właśnie na swoim Instagramie pochwaliła się swoim umięśnionym brzuchem. Aż ciężko uwierzyć, że ma za sobą trzy porody!

Pod najnowszym postem Małgorzaty Rozenek-Majdan, pojawiło się mnóstwo komplementów od zachwyconych fanów.

- O Pani, kaloryfer. U mnie na razie niestety bojler 😂 - Jest forma ❤️ - Ale ma pani wyrzeźbiony brzuszek 😍 - Ładną ma pani figurkę pozazdrościć😍🔥😁 - Ale sześciopak jest 🔥 - piszą fani.

Jeden z internautów jednak stwierdził, że gwiazda nie zapracowała sobie na te efekty siłownią, a... medycyną estetyczną.

- Zabiegi medycyny estetycznej działają. To nie efekty siłowni... - napisał jeden z internautów.

Na mistrzowską odpowiedź Małgorzaty Rozenek-Majdan nie trzeba było długo czekać

- Nie ma to jak sportowiec, który podważa wysiłek i osiągnięcia innych 🙄👍 brawo ty💪 - odpowiedziała żona Radosława Majdana.

My doskonale wiemy, ile pracy i wysiłku włożyła Małgorzata Rozenek-Majdan w swoją niesamowitą metamorfozę i bardzo ją za to podziwiamy! Sami spójrzcie na doskonałą figurę żony Radosława Majdana!

Instagram

Pięknie wyrzeźbiony brzuch, szczuplutkie nogi - my mówimy wielkie WOW!

Instagram

Małgorzacie Rozenek - Majdan często podczas ćwiczeń towarzyszy również mały Henio. Maluch w czerwcu skończy już roczek!