Może wkrótce się to zmieni, bo jako mama nie powiedziałaś jeszcze ostatniego słowa.

Marzymy z Radosławem, by zostać rodzicami, ale spełnienie tego marzenia nie jest takie proste. Naszą jedyną nadzieją jest procedura in vitro, przez którą przechodzimy. Świadomie zdecydowałam się mówić głośno o problemie niepłodności i trudnościach z zajściem w upragnioną ciążę, z którymi obecnie boryka się wiele kobiet, par.

Zdecydowałaś się też napisać o tym książkę.

Nigdy nie ukrywałam, że moi synowie Staś i Tadzio to cuda metody in vitro. Zanim rozpoczęłam pracę nad książką, zapytałam ich o pozwolenie. Starszy, który ma 13 lat, powiedział: „Mamo, fajnie! Trzeba o tym głośno mówić”. Moje dzieci nigdy nie spotkały się, ani w szkole, ani w życiu prywatnym, z szykanami z tego powodu. Nie są w stanie zrozumieć, dlaczego in vitro jest w Polsce problemem. Wiedzą, na czym ta procedura polega, że zdecydowałam się na nią, żeby ich mieć, i są świadomi, że teraz znowu jestem w jej trakcie. Bycie mamą to rozmowy o wielu rzeczach, bez tabu.

Macierzyństwo to spełnienie twoich marzeń?

To najpiękniejsza i najlepsza rola, jaką dostałam w życiu. Mam nadzieję, że będzie mi to dane po raz trzeci. Nie odpuszczam, bo o marzenia zawsze walczę do końca. Jeżeli już mam wykorzystywać swoją rozpoznawalność, to nie tylko do reklamowania produktów i prowadzenia programów, ale też do ważnych społecznie tematów, a takim bez wątpienia jest in vitro.

Nie boisz się zarzutów, że chcesz być ekspertką od wszystkiego?

Absolutnie nie, bo z tematem leczenia niepłodności i in vitro jestem związana od lat. Spotykam kobiety takie jak ja, wiem, z czym się mierzą. Wkurza mnie, że jesteśmy jedynym krajem w Europie, w którym nie ma refundacji in vitro, że dzieli się ludzi na biednych i bogatych i tylko wybranym daje możliwość zostania rodzicami. W swojej książce oddałam głos 13 osobom, które mają zupełnie różne spojrzenie na ten problem. Mam nadzieję, że da to początek głośnej i pozbawionej fałszywego wstydu dyskusji. I będę o to walczyć w imieniu wszystkich kobiet.