Mimo że w domu Małgorzaty Rozenek mogłyby się zmieścić tłumy, to jednak gwiazda nieczęsto urządza przyjęcia. Wynika to z faktu, że sama rzadko ma okazję cieszyć się domowym zaciszem. Gdy już jej się to uda, chce w 100 proc. wykorzystać te chwile.

Bardzo lubię być osobą, która organizuje życie towarzyskie, chociaż też niechętnie wpuszczam do siebie do domu. To jest tak, że przez to, że nie mam zbyt wiele czasu na spędzanie go w domu, gdy już to robię, nie chcę rozpraszać swojej uwagi na inne rzeczy. To nie jest typowy dom otwarty, natomiast dla moich przyjaciół zawsze jest - mówiła Małgorzata Rozenek w rozmowie z "Faktem".