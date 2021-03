Małgorzata Rozenek - Majdan będzie robić karierę naukową?! Nie zgadniecie, w jakiej dziedzinie 

Małgorzata Rozenek - Majdan zdecydowanie należy do grona najbardziej ambitnych gwiazd polskiego show biznesu. Co chwila dowiadujemy się o jej nowych, zawodowych projektach, a teraz przyszedł czas na... karierę naukową! Oczywiście również w tym przypadku, gwiazda może liczyć na ogromne wsparcie ze strony swojego męża, Radosława Majdana! Sprawdźcie, co takiego planuje prowadząca "Projekt Lady"!

Zobacz także: Małgorzata Rozenek urządziła się jak William i Kate! Swój gabinet wzorowała na królewskich standardach?! Zobaczcie obie przestrzenie

Małgorzata Rozenek - Majdan będzie robić karierę naukową?

Małgorzata Rozenek - Majdan nawet na chwilę nie zwalnia tempa. Gdyby zebrać jej wszystkie zawodowe projekty w jedną całość, lista byłaby naprawdę długa. Tylko w ostatnich miesiącach, żona Radosława Majdana zdążyła zadebiutować w roli aktorki w filmie Patryka Vegi "Miłość, seks i pandemia", a także otworzyć własną markę ubrań "Mrs. Drama". Ponadto na antenie telewizji TVN Style, możemy oglądać program "Rozenek cudnie chudnie", w którym krok po kroku widzimy, jak gwiazda wracała do formy po trzeciej ciąży.

Jakby tego było mało, celebrytka ma kolejne ambitne plany dotyczące swojej kariery zawodowej. Tym razem chodzi o... obronienie doktoratu! Małgorzata Rozenek - Majdan ukończyła studia prawnicze, ale wygląda na to, że jej marzeniem jest jednak uzyskanie tytułu doktora. Nie zamierza jednak wracać na uczelnię w tym momencie, ale podczas swojej "zawodowej emerytury".

Cały czas o tym myślę. Jestem przekonana, że tak będzie. Niektórzy seniorzy idą na uniwersytet trzeciego wieku, a ja mam taki plan, że na mojej zawodowej emeryturze będę chciała wrócić do tego, żeby to zrobić [...] I tak będę musiała robić wszystko od początku, ale to jest mój plan na późniejsze lata - powiedziała Małgorzata Rozenek - Majdan w rozmowie z "Faktem".

Oczywiście, jak w każdym życiowym przedsięwzięciu, gwiazda może liczyć na ogromne wsparcie ze strony męża.

Radosław jest facetem, który niesłychanie buduje mnie jako kobietę i on zawsze wspiera mnie we wszystkim. [...] On podziela mój entuzjazm i my w tym entuzjazmie do życia mamy bardzo wiele wspólnego. I dzięki temu to hula - dodała Małgorzata Rozenek - Majdan.

Nie pozostaje nam nic innego, jak mocno trzymać kciuki za kolejne zawodowe plany Małgorzaty Rozenek - Majdan!

East News

Radosław Majdan oczywiście bardzo kibicuje żonie i pomaga jej w realizacji kolejnych marzeń!