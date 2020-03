Małgorzata Rozenek-Majdan gotowa na narodziny dziecka! W domu stoi pięć różnych modeli wózków, co jeszcze?

Małgorzata Rozenek-Majdan nie zwalnia tempa! Gwiazda przez epidemię koronawirusa musiała zrezygnować z kilku projektów, które miała realizować w najbliższym czasie. Jak zdradziła w "Party", wcale jej to nie przeszkadza, bo na brak zajęć wcale nie narzeka.

Małgorzata nie raz podkreślała, że nie potrafi siedzieć bezczynnie, a w ciąży ma jeszcze więcej energii niż zazwyczaj i - mimo szalejącej epidemii - nie narzeka na złe samopoczucie.

Śledzę wszystkie doniesienia o koronawirusie i z pokorą stosuję się do rekomendowanej w związku z nim kwarantanny. Odwołałam cztery duże eventy, w których miałam wziąć udział, i spędzamy ten czas rodzinnie – przyznaje prowadząca "Projekt Lady".

Razem z mężem Radosławem Majdanem i synami Stasiem i Tadziem mają pełne ręce roboty. Postanowili wykorzystać ten czas m.in. na zorganizowanie przestrzeni dla nowego członka rodziny. Początkowo Majdanowie zamierzali tylko urządzić kącik dla synka w swojej sypialni. Skończyło się na... remoncie połowy domu!

Wyburzyliśmy ścianę, by powiększyć pokój i wstawić do niego łóżeczko i komodę z przewijakiem. Wygospodarowaliśmy też miejsce na rzeczy, których przybywa w lawinowym tempie – przyznaje w rozmowie z "Party" Małgorzata.

Na razie gwiazda i jej mąż nie urządzają dla dziecka osobnego pokoju. Dlaczego? Rozenek-Majdan z doświadczenia wie, że przez pierwszy rok takie rozwiązanie zupełnie się nie sprawdza.

O wyprawkę Majdanowie także się nie martwią. Małgorzata sukcesywnie zamawiała rzeczy przez internet, wspólnie z mężem kupili też kilka drobiazgów dla synka przy okazji innych zakupów. Gwiazda nie ukrywa, że dostała sporo prezentów od firm oferujących artykuły dziecięce.

Co ciekawe, synek Majdanów już ma zapas specjalnych ekologicznych pieluszek jednorazowych – takich, jakich używała m.in. Gwyneth Paltrow, gdy jej dzieci były małe. Małgorzacie podarowała je przyjaciółka ze Stanów Zjednoczonych.

Synek Majdanów urodzi się na początku czerwca, więć do tego czasu gwiazda będzie miała wszystko dopięte na ostatni guzik.

Tuż po porodzie Małgorzata planuje wyjazd z Polski na dwa miesiące. Wspólnie z mężem i synami chcą spędzić trochę czasu razem i oswoić się z nowymi obowiązkami. A gwiazda – spokojnie przejść czas połogu, który jest trudnym okresem dla każdej mamy.

Małgorzata zastrzega, że nie zamierza pokazywać macierzyństwa wyłącznie w różowych barwach. Dlatego postanowiła nakręcić program o tym, jak kobieta po porodzie wraca do formy.

Zależy mi, żeby do tematu podejść kompleksowo. Wspólnie z dietetykiem podpowiemy, jak układać posiłki, by zdrowo gubić kilogramy. Będę też ćwiczyć w domu pod okiem trenera, żeby pokazać, jak można to robić bezpiecznie zarówno po porodzie naturalnym, jak i przez cesarskie cięcie – powiedziała "Party" Małgorzata.