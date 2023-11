Od poniedziałku w sprzedaży nowy numer magazynu "Party", a w nim Małgorzata Roznek i Radosław Majdan! Gwiazda TVN kręci dokument o in vitro! Skąd taki pomysł?

Reklama

Walczę o to, by w Polsce każdy miał prawo i szansę zostać rodzicem - mówi Małgorzata.

Co jeszcze w numerze? Michał Wiśniewski przerywa milczenie po rozstaniu z żoną! Dlaczego im się nie udało? A także szczegóły programu Edyty Górniak w TVN. Ile na nim tak naprawdę zarobi?

Ponadto - ekstradodatek na lato! Co dziś robią gwiazdy "The Voice of Poland", opowiadanie z dreszczykiem oraz crime story: Niewyjaśniona śmierć gwiazdy Hollywood. Ponadto - masa newsów z życia największych polskich gwiazd, najświeższe trendy w modzie i urodzie oraz dużo kultury + 22 strony ekstra: "Witaj, szkoło"!

Nowe "Party" od poniedziałku w sprzedaży!

Zobacz także: Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan w samochodzie za ponad milion złotych! Musicie zobaczyć ich nowe auto!