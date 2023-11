Małgorzata Rozenek pojawiła się ostatnio w programie "Onet rano". Gwiazda TVN rozmawiała z Bartoszem Węglarczykiem o zamieszaniu wokół in vitro, ale pod koniec wywiadu poruszyli również temat ciąży... Małgosia Rozenek szczerze przyznała, że mijający rok miał być dla niej kluczowy!

(...). miał być najbardziej kluczowy. Dlatego jeśli pytasz, czy to był mój najbardziej udany rok, to mówię, że "nie". Tyle przed nami i cieszę się bardzo - przyznała gwiazda.

Gwiazda zdradziła, że przekłada swoje plany zawodowe, ponieważ teraz chce zostać mamą.

"Iron Majdan" ze względu na nasze prywatne plany musiał zostać odłożony w czasie. Jest to teraz absolutny priorytet w naszym życiu. Myślę, że wszyscy wiedzą o co chodzi... Nasze prywatne plany to jest taki eufemizm dla naszych planów rodzicielskich i to jest coś do czego teraz całą moją pracę zawodową i wszystko dostosowuję - przyznała w "Onet rano".