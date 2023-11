Małgorzata Rozenek nie ukrywa, że według niej każda kobieta powinna mieć możliwość skorzystania z metody zapłodnienia in vitro.

Temat in vitro od zawsze budził emocje. Ale każdy z nas powinien mieć wolny wybór i decydować o swoim życiu. Nie narzucajmy innym ludziom naszego światopoglądu. Państwo powinno pomagać swoim obywatelom, dlatego likwidacja programów wspierających i dofinansowujących metodę in vitro jest ciosem poniżej pasa dla kobiet, które marzą o dziecku i mają problem z zajściem w ciążę. Odczepcie się od dzieci z in vitro!- apeluje w rozmowie z "SE".