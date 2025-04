Widzowie nie potrafią sobie wyobrazić "Tańca z gwiazdami" bez Iwony Pavlović, która jest prawdziwą ikoną tego programu. Od 20 lat ocenia umiejętności taneczne gwiazd, a teraz przed naszą kamerą wróciła wspomnieniami do pierwszych edycji show. Jak wspomina tańczące wówczas gwiazdy?

Iwona Pavlović jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci związanych z polską edycją programu "Taniec z gwiazdami". Jej obecność w show trwa od pierwszego odcinka, czyli już od 20 lat. Jurorka jest nie tylko twarzą tego programu, ale i symbolem jego sukcesu. Jako profesjonalna tancerka, jurorka oraz ekspertka w dziedzinie tańca, Pavlović zdobyła sobie ogromne uznanie zarówno wśród widzów, jak i uczestników. Lata mijają, a widzowie wciąż z niecierpliwością czekają na nową edycję programu i nowe gwiazdy.

W rozmowie z naszym dziennikarzem Party.pl Iwona Pavlović zdradziła, że wiele osób pracuje nad tym, by program wciąż wzbudzał zainteresowanie.

Wszyscy niesamowicie pracują nad tym, żeby ten program zmieniał się, żeby wprowadzać jakieś nowości, jakieś dziwne rzeczy, mając bazę stałą, ponieważ to jest program na licencji i tego programu nie można odwrócić do góry nogami, on ma elementy, które muszą zostać

– powiedziała Iwona Pavlović.