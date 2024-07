Małgorzata Rozenek od czasu związania się z Radosławem Majdanem zmieniła swój styl na bardziej seksowny - tak przynajmniej twierdzi kolorowa prasa. Perfekcyjna zarzeka się, że jej garderoba nie przeszła transformacji, ale nie da się nie zauważyć, że w porównaniach do Dody jest coś na rzeczy. Przypomnijmy: Rozenek zakłada ostatnio seksowne kreacje w stylu Dody. Perfekcyjna ma na to wytłumaczenie

Aluzje do podobieństw z byłą żoną Radka raczej nie przypadają do gustu Rozenek, która wolałaby się odciąć od tego typu porównań. Teraz tabloidy szukają kolejnej sensacji, tym razem dotyczącej bardziej prywatnych spraw pary. Jak donosi "Rewia", Rabczewska wysyła podobno pikantne smsy do Majdana, co nie spodobało się Małgorzacie. Doda zaś jest rzekomo rozbawiona całą sytuację i gra na nosie Perfekcyjnej.



Ponoć Doda zaczęła wydzwaniać do Radka. Wysyła mu też pikantne sms-y. A Małgosia się denerwuje. Jest zazdrosna. To jeszcze bardziej prowokuje Dorotę, która ma niezły ubaw i wysyła kolejne wiadomości. Ona jest pewną siebie kobietą i nie zgodzi się na jakiekolwiek niejasne sytuacje w związku, dla którego tak wiele zaryzykowała - tłumaczy w rozmowie z "Rewią" znajomy Rozenek.

Myślicie, że taka historia jest prawdopodobna?

