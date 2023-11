Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan byli dziś gośćmi w "Dzień Dobry TVN". Mimo że to Gosia jest wielką gwiazdą, gdy zobaczyła i usłyszała jak śpiewają chłopcy z zespołu Bars And Melody, musiała zrobić sobie z nimi selfie. Od teraz jest ich fanką. Po publikacji zdjęcia od razu jeden z chłopców wyznał, że Rozenek jest świetna. Zobacz na następnej stronie screena oraz ich wspólne zdjęcie.

Małgosia i Radek opowiadali dzisiaj o tym, co zmieniło się po roku ich małżeństwa. Małgosia przyznała, że znają się z mężem od 5 lat i już wtedy zrobiło się interesująco w ich relacji. Małżeństwo tylko dopełniło ten stan. Oboje przyznali, że choć są pod ostrzałem mediów, starają się żyć normalnie i żadne opinie, nawet niepochlebne, nie są w stanie ich złamać jako rodziny, bo tylko ona się w ich życiu liczy.

Szybko minął ten rok, czy się coś zmieniło? Jeśli tak to tylko na lepsze - powiedziała Małgorzata Rozenek-Majdan. Mamy dom, rodzinę, to są nasze wyzwania. Jesteśmy przyzwyczajeni nawet do krzywdzących opinii, ale nas interesuje tylko to, co się dzieje z naszymi chłopcami - dodała.