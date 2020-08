Małgorzata Rozenek jednak przejmuje się pociążowymi fałdkami? Internauci postanowili zareagować

Małgorzata Rozenek jednak nie akceptuje wyglądu swojego ciała po ciąży? Jej ostatni wpis zdziwił fanów gwiazdy TVN. Co napisała?

Internauci są pod wrażeniem figury Małgorzaty Rozenek po ciąży. Ona sama również zapewniała, że akceptuje swoje nadprogramowe kilogramy, i chociaż jej celem jest powrót do poprzedniej sylwetki, nie jest to dla niej najważniejsze.

Czy coś jednak się zmieniło? Internauci postanowili zareagować.

Zobacz także: Małgorzata Rozenek eksponuje pociążowe fałdki. Na tym zdjęciu nawet nie próbuje być perfekcyjna

Małgorzata Rozenek przejmuje się figurą po ciąży?

Małorzata Rozenek została mamą niecałe 3 miesiące temu. Kiedy zaczęła publikować zdjęcia po urodzeniu Henia, fani nie mogli uwierzyć, jak szybko doszła do siebie. Szczęśliwa mama uświadomiła jednak fanów, że nie wszystko co widzą na Instagramie, jest takie idealne w rzeczywistości. Pokazała zdjęcie swojego nieidealnego jeszcze ciała i przyznała, że w ciąży przytyła ponad 20 kg. Mimo tego, że będzie chciała powoli wrócić do figury sprzed ciąży w pełni akceptuje aktualną sylwetkę, a nadprogramowe kilogramy będzie zrzucała z rozsądkiem.

Małgorzata Rozenek rozpoczęła treningi z trenerem personalnym, oprócz tego korzysta z innych aktywności. Ubierając, obcisłe stroje nie ukrywa swojej aktualnej figury, a internauci zgodnie twierdzą, że wygląda pięknie.

Jednak okazuje się, że mimo wszystko Małgorzata Rozenek trochę przejmuje się pociążową figurą? Publikując zdjęcia w jesiennej stylizacji napisała:

Dziś wyciągam jesienne rzeczy z szafy 👗 Lubię to 😁 Jakoś mniej się człowiek przejmuje fałdkami tu i tam😜 Miłego dnia kochani ☀️

W komentarzach okazało się, że nie tylko Małgosia jest miłośniczką nieco lżejszej temperatury, jednak wielu fanów zwróciło również uwagę na kwestię ukrywania sylwetki:

- Ja myślę, że Georgio Majdani to najlepszy przykład tego, że nie ma co się przejmować fałdkami 😉😘

- Tyle ze Pani fałdek nie ma ... 🤩🤩

- Ty Małgosiu nie musisz się martwić o fałdki, bo masz super figurę😉😘

- Fałdami🙈Co ja bym dała za takie ciało👍💕

Zawsze miło jest przeczytać takie komplementy! Podzielacie zdanie fanów Małgorzaty Rozenek?

Zobacz także: Małgorzata Rozenek z gołym brzuchem w obcisłym stroju dwa miesiące po porodzie! "Ale chudzina już!"

Małgorzata Rozenek cieszy się z końcówki lata i niższej temperatury. Napisała, że wreszcie będzie mogła mniej się przejmować wystającymi fałdkami. Internauci komentowali, że według nich wygląda doskonale i nie ma czego się wstydzić.

Małgorzata Rozenek została mamą niecałe 3 miesiące temu. Teraz powoli pracuje nad powrotem do formy. Swoimi aktywnościami dzieli się na Instagramie. Patrząc na te zdjęcia można się zmotywować! Idzie jej imponująco!