Małgorzata Rozenek eksponuje pociążowe fałdki. Na tym zdjęciu nawet nie próbuje być perfekcyjna 

Małgorzata Rozenek powoli zaczyna tęsknić za kończącym się latem. Pokazała zdjęcie w domowej stylizacji na upały i wyeksponowała swoją pociążową figurę. Na tym ujęciu nawet nie starała się być perfekcyjna. Niedoskonałości jej figury widać już na pierwszy rzut oka i własnie to zachwyciło internautów!

Jest Pani mega kobieca!

Czy Małgorzata Rozenek będzie motywować inne gwiazdy do tego, aby nie wstydziły się pokazywać bardziej realnych zdjęć?

Małgorzata Rozenek pokazuje nieidealną figurę po trzeciej ciąży

Małgorzata Rozenek właśnie wraca do formy po swojej trzeciej ciąży. Pojawienie się na świecie małego Henia było spełnieniem jej marzeń. Szczęśliwa mama zapowiedziała, że powoli będzie starała się wrócić do wagi sprzed ciąży ale nie jest to dla niej najważniejsze. Jak sama przyznała, przytyła ponad 20 kg. Teraz z pomocą trenera personalnego pracuje nad zrzuceniem zbędnych kilogramów.

Internauci początkowo byli pełni podziwu, że Małgorzata Rozenek od razu po porodzie wygląda tak idealnie. Wówczas zdecydowała się na opublikowanie pierwszego zdjęcia, które realnie zobrazowało jak wygląda jej sylwetka po trzeciej ciąży. Gwiazda TVN była dumna ze swojego kobiecego ciała, w tym cellulitu i rozstępów, i podkreśliła, że nie warto ślepo kierować się tym, co zobaczymy na Instagramie. Nie można jej jednak odjąć, że intensywnie trenuje nad powrotem do idealnej formy, regularnie ćwicząc i korzystając z innych aktywności fizycznych, takich jak jazda na wrotkach.

Dziś Małgorzata Rozenek opublikowała kolejne zdjęcie, na którym wciąż nie ma idealnej sylwetki. Ale właśnie ta prawdziwa i naturalna odsłona gwiazdy TVN wywołała zachwyt wśród obserwujących jej profil:

- Małgosiu ale Ty pięknie wyglądasz 👌🤩 może jakaś mała rada dla mnie jak zadbać o siebie by tak super wyglądać

- Ale pięknie wyglądasz!

- Jest Pani mega kobieca.

Zgadzamy się w 100%!

