Małgorzata Rozenek z gołym brzuchem w obcisłym stroju dwa miesiące po porodzie! "Ale chudzina już!"

Jeszcze niedawno Małgorzata Rozenek chwaliła się niedoskonałym ciałem po porodzie. Wygląda na to, że to już tylko wspomnienie. Gwiazda TVN właśnie wskoczyła w obcisły biały strój, który zazwyczaj eksponuje wszystkie mankamenty figury, pokazała też brzuch i... zachwyca! Jak to możliwe?! Fani pytają, czy to jakaś specjalna dieta, bo nie mogą uwierzyć w to, co widzą. Zobaczcie najnowsze zdjecia Małgorzaty Rozenek.

Figura Małgorzaty Rozenek dwa miesiące po porodzie

Małgorzata Rozenek przyznała, że w trzeciej ciąży przytyła ponad 20 kg. Od początku jawnie mówiła, że nie należy do grona kobiet, które bezproblemowo wrócą do formy po ciąży, ale że będzie o to walczyć. Nad powrotem do formy szczęśliwej mamy czuwa trenerka personalna. Początki swoich zmagań o idealną sylwetkę Małgorzata relacjonowała na Instagramie. Od pojawienia się na świecie Henia Majdana minęło nieco ponad 2 miesiące, a figura Małgorzaty Rozenek wzbudza zachwyt wśród internautów.

Widać, że gwiazda TVN nie odpuszcza treningów. Właśnie pochwaliła się zdjęciami z wypadu na rolki:

Różnorodność w treningu 💪 ciało i umysł potrzebuje różnych form ruchu 😁 dziś wrotki 💁‍♀️ co przyniesie jutro?🤗😜 #dzieckiembyć #sweet80s #kidforever✌️#wdrodzedoformy 💪

Małgorzata Rozenek na rolki wybrała obcisły strój do ćwiczeń. Trzeba uczciwie przyznać, że kolor biały nie jest najłaskawszy dla sylwetki i często eksponuje niedoskonałości. Jednak w przypadku Małgorzaty Rozenek trudno je dostrzec! Tym bardziej, że zdecydowała się na sportowy stanik i pokazała brzuch. Fanki nie mogą uwierzyć, że po dwóch miesiącach od urodzenia dziecka wygląda tak pięknie:

- Podziwiam za determinacje, później ludzie myślą, że same operacje i już będzie ok, a żeby być w formie fizycznej i psychicznej potrzeba dużo pracy!💪💪

- Aleś chudzinka już 😊

- Tak wyglądać po porodzie .... marzenie ... Małgosiu masz jakąś dietę specjalna ?

- Super figura tak szybko po porodzie!😁

- Mega! Już i tak widać duża różnice w formie! przepięknie! ❤️

- WOW!! 🤩 Figura rewelacja! 😁🤸‍♀️❤️

Jak widać determinacja w dążeniu do celu popłaca!

Małgorzata Rozenek bardzo intensywnie pracuje nad powrotem do formy sprzed ciąży. Trzeba przyznać, że efekty już są zauważalne!