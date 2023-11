Co jakiś czas rozmawiamy o tym, gdzie chcielibyśmy pojechać, co zobaczyć, jakie miejsca zwiedzić. Uwielbiam planować, choć teraz to już mnie śmieszy, bo życie mi pokazało, że to różnie wychodzi. Ale nasze najważniejsze plany nie mają nic wspólnego z pracą. Mamy marzenie o dużym domu z ogrodem. Już wiemy dokładnie jak będzie wyglądał- zdradziła gwiazda TVN.