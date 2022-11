Tak synowie Małgorzaty Rozenek spędzają wolny czas! Wcale nie potrzebują drogich zabawek!

Henio Majdan to prawdziwy słodziak i zdecydowanie jest jednym z najpopularniejszych dzieci na Instagramie. Małgorzata Rozenek chętnie chwali się zdjęciami i filmikami z udziałem swojej pociechy i tym razem postanowiła pokazać jedną z ulubionych zabaw jej synka. Jak się okazało jest to... "gotowanie zupki"! Maluch robiąc to, jest niezwykle szczęśliwy. Zobaczcie, na czym polega cała zabawa, a także urocze zdjęcia Henryczka. Cudownie się patrzy, gdy dziecko ma taką frajdę! Zobacz także: Małgorzata Rozenek i jej rodzina wrócili już z wakacji kamperem! Nowe zdjęcia paparazzi gwiazdy Małgorzata Rozenek pochwaliła się ulubioną zabawą Henia Małgorzata Rozenek to jedna z najbardziej aktywnych polskich gwiazd na Instagramie. Żona Radosława Majdana chętnie relacjonuje swoje życie dzięki czemu jej fani na bieżąco wiedzą, co u niej słychać. Ostatnio wielu internautów śledziło wakacyjne przygody całej rodzinki - gwiazda i jej mąż razem z dziećmi i czterema psami, wybrali się na dwa tygodnie kamperem do Szwecji . Przygód było co niemiara i nie brakowało również krytycznych sytuacji . Na szczęście cała rodzina bardzo ciepło wspomina swoją wyprawę i gdy nadszedł czas powrotu, wszystkim było ciężko rozstać się ze Szwecją. Oczywiście na wielu relacjach gwiazdy pojawiała się jej najmłodsza pociecha - mały Henio! Chłopczyk najwyraźniej kocha podróże, bo swoim rodzicom nie sprawiał na wyjeździe większych problemów. Również po powrocie do Polski, Henio często gości na filmikach swojej mamy. Tym razem gwiazda pokazała ulubioną zabawę Henryczka. Jak się okazało, chłopiec wcale nie potrzebuje drogich zabawek, aby dobrze się bawić. Małgorzata Rozenek zdradziła, że jej dziecko uwielbia "gotować zupkę". Gwiazda opisała, na czym owa zabawa polega. - Nie wiem, czy Wasze...