Spełniło się największe marzenie Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana! Para, która od kilku miesięcy przygotowywała się do narodzin dziecka, została rodzicami - gwiazda TVN i były piłkarz mają syna! Dziś Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan cieszą się swoim szczęściem, ale ich walka o dziecko była bardzo trudna i długa. Para przez kilka lat starała się o maleństwo, a sama gwiazda TVN nigdy nie ukrywała, że razem z mężem musieli skorzystać z metody in vitro. Na szczęście, kilka miesięcy temu okazało się, że Małgosia jest w ciąży! Od tamtej chwili zakochani szykowali się do narodzin syna, który teraz jest już na świecie.

Reklama

Zobacz także: Małgorzata Rozenek urodziła! Przed rozwiązaniem zdążyła zrealizować pewien plan: "Bardzo mi zależało"

Zobaczcie, jak Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan walczyli o swoje szczęście! Pamiętacie poruszające wyznanie gwiazdy TVN o poronieniu?

Zobacz także: Radosław Majdan przez przypadek pokazał wózek dziecka! Wybrali z Małgosią klasyczny model

Reklama

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan zostali rodzicami.