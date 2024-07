Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek-Majdan wzięli w ostatnią sobotę ślub! Były piłkarz i gwiazda TVN są parą od trzech lat, a do ich pierwszego spotkania doszło na pokazie filmu "Mój biegun" w Złotych Tarasach w Warszawie. Już po kilku randkach oboje oszaleli na swoim punkcie, pół roku później mieszkali razem. Gwiazda wraz ze swoimi synami - Stasiem i Tadziem - wprowadziła się do domu Radka, a on w 2014 roku w święta Bożego Narodzenia oświadczył się jej w gronie rodziny. Jak to wyglądało? Po raz pierwszy opowiedzieli o tym w wywiadzie dla "Vivy". (Zobacz: Niebanalne pomysły na zaręczyny)

Reklama

Małgorzata Rozenek i Radek Majdan opowiedzieli o swoich zaręczynach

Małgorzata Rozenek zdradziła, że Radek poprosił ją o rękę w czasie świąt Bożego Narodzenia. Jej tatę też poprosił. Były piłkarz długo się zastanawiał nad tym, kiedy powinien to zrobić.

Na Wigilii byli tylko nasi rodzice. Ale drugiego dnia świąt był mój brat z żoną i dziećmi, moja siostra z córeczkami. I byli nasi przyjaciele. Jak zawsze w takich sytuacjach zdarzają się przygody. Synek mojego brata uderzył się i rozciął sobie łuk brwiowy. Polała się krew. Oczywiście pojechałem z nim do szpitala - powiedział Radek.

Zdziwiłam się, że dziecko krwawi, a wszyscy przejmują się głównie tym, że Radosław jedzie do szpitala. Oni wiedzieli co się szykuje, ja nie - powiedziała Małgorzata.

Gwiazda zdradziła, że nie spodziewała się tego, bo raczej myślała, że Radek zdecyduje się na coś spektakularnego - lot balonem czy nurkowanie na rafie. On jednak skonsultował się z jej przyjaciółkami Małgosi i postanowił oświadczyć się w domu.

Zobacz także

Zrobiłem to w domu, gdy już wróciliśmy ze szpitala - mówi Radek.

Gdy Radek pojechał do szpitala, Małgosia Rozenek przebrała się już z eleganckich ubrań w bardziej domowe. A on po powrocie, postanowił paść na kolana i jej się oświadczyć :-)

On wystrojony, a ja ubrana po domowemu, żeby czuć się swobodnie w kuchni. W za dużym swetrze Radosława i baletkach. Jak już poprosił mnie o rękę, pomyślałam, że może powinnam mieć na sobie w takim momencie ładną sukienkę i wysokie obcasy. Kocham obcasy - powiedziała Rozenek.

Powiedziałem swoje i czekałam na odpowiedź, a ona milczy - dodał Radek.

Byłam w szoku. I słyszę: “Ale powiedz, że tak”. Ocknęłam się i powiedziałam - zdradziła Rozenek.

Co o tym myślicie? Czy zaręczyny w domu w gronie najbliższych to dobry pomysł?

ZOBACZ: Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan zdradzili, czy planują dzieci! To była trudna decyzja...

Małgorzata Rozenek i Radek Majdan pobrali się w sobotę! Podczas ceremonii, obrączki podali im synowie gwiazdy TVN - Staś i Tadzio.

Para była podczas ślubu bardzo szczęśliwa!

Już od jutra (13 września) w kioskach "Party" z wyjątkową sesją ślubną pary!

Edipresse