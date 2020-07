Małgorzata Rozenek chce wrócić do formy po ciąży ale jest ktoś jej przeszkadza! I nie chodzi o Henia

Małgorzata Rozenek postanowiła nie tracić czasu i zaczęła pracować nad powrotem do formy sprzed ciąży. Wczoraj rozpoczęła treningi pod okiem trenerki. Właśnie opublikowała serię filmików, na których pokazała jak ćwiczy. Przy okazji wyeksponowała swój brzuch po trzech ciążach. Internauci, nie szczędzili komplementów, stwierdzając, że taki efekt i to jeszcze przed rozpoczęciem treningów to marzenie!

Nie wszystkim jednak podoba się tak szybki powrót Małgorzaty do ćwiczeń. Sami zobaczcie nagranie.

Małgorzata Rozenek eksponuje brzuch po ciąży

Małgorzata Rozenek zachwyca swoim wyglądem po urodzeniu Henia. Jednak jak sama zaznacza, jeszcze sporo jej brakuje do wymarzonej sylwetki. Niedawno pokazała zdjęcia, na których zaprezentowała nieidealną figurę po ciąży i wyznała, że do osiągnięcia idealnej wagi musi jeszcze zrzucić ok. 12 kg. Zapewniła jednak, że akceptuje swoje niedoskonałości po urodzeniu dziecka i będzie z nimi walczyć odpowiedzialnie i powoli. Właśnie pokazała efekty swoich pierwszych ćwiczeń pod okiem trenerki.

Początki nie są spektakularne💪 ale ważne, żeby wracać do formy z głową 😁 szczególnie po CC 🧚‍♀️ jeżeli macie pytania ➡️ @lidiawierzbowska 😁 najważniejsze jest zacząć, a później już jakoś leci 💪😂😂😂

Małgorzata Rozenek ćwiczy w domu, a tam jej pupil George nie odstępuje jej na krok. Podczas ćwiczeń na podłodze wszedł ukochanej pani na głowę. Czyżby nie chciał, aby się męczyła? Zabawne nagranie skomentował Radek Majdan:

Brawo kochanie👍💪widzę , ze Georgus ma ochotę poćwiczyć razem z Tobą🐶😂

Zabawny szczegół nie uszedł uwadze internautów ale również zwrócili uwagę na to, że Małgorzata Rozenek motywuje do ćwiczeń jednocześnie, podkreślając żeby podchodzić do nich z rozsądkiem:

- I właśnie tak powinno pokazywać się wracanie do formy, w mądry sposób. BRAWO ❤️❤️❤️ bo zdrowie jest najważniejsze!

- Gosiu, masz bardzo mądrą i świadomą trenerkę. Brawo dla Was - dajecie bardzo dobry przykład kobietom po porodzie!🖤👏🏻 Zdrowia życzę!👏🏻

Trzeba jednak przyznać, że Małgorzata Rozenek po trzeciej ciąży wygląda niesamowicie. Na nagraniach treningowych wystąpiła w stroju odsłaniającym brzuch. Internautki nie szczędzą komplementów odnośnie figury:

Taki brzuch po porodzie.. Marzenie 😍❤️

My również zwróciliśmy uwagę na brzuch Małgorzaty Rozenek. Jak już na początku ćwiczeń wygląda tak dobrze to, co będzie za kilka miesięcy! Trzymamy kciuki za wytrwanie w aktywnym postanowieniu!

Małgorzata Rozenek wraca do formy. Pokazała nagrania z pierwszych treningów. Jej pies skradł show:

Świeżo upieczona mama przyznała, że nie zależy jej na szybkim powrocie do formy. Do pracy nad sylwetką sprzed ciąży podeszłą z rozwagą.

Według nas ta mama wygląda pięknie!