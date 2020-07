Małgorzata Rozenek na swoim Instagramie zamieściła zdjęcia, na których możemy zobaczyć jej nagi brzuch! Na fotografiach dodanych przez prezenterkę możemy dokładnie zobaczyć, jak wygląda jej ciało po ciąży. Gwiazda TVN przy okazji poinformowała swoich fanów, że po kilku miesiącach przerwy, w końcu może wrócić do ćwiczeń. Przyznała jednak, że przed nią jeszcze długa droga! Zobaczcie sami!

Małgorzata Rozenek pokazała nagi brzuch! Tak wygląda jej ciało po ciąży!

Małgorzata Rozenek po raz trzeci została mamą 10 czerwca 2020 roku i od tej pory każdą chwilę poświęca swojemu malutkiemu synkowi. Trzecia ciąża była dla gwiazdy spełnieniem marzeń, bowiem razem z Radosławem Majdanem długo starali się o powiększenie rodziny. Na szczęście tu bardzo pomocna okazała się medycyna i metoda in vitro - po latach starań i niepowodzeń w końcu się udało! Nic więc dziwnego, że szczęśliwi rodzice dzielą się swoim szczęściem z całym światem. Na Instagramach małżonków możemy zobaczyć mnóstwo zdjęć ich ukochanego synka.

W czasie ciąży, jak również na kilka tygodni po urodzeniu Henia, Małgorzata Rozenek zrezygnowała z wysiłku fizycznego. Jednak dzisiaj nadszedł ten dzień, kiedy gwiazda wróciła do ćwiczeń w celu zgubienia nadprogramowych kilogramów po ciąży. Jak przyznała prezenterka, ma przed sobą dużo pracy.

Aaaaaa👻 w końcu nadszedł ten dzień 😁🧚‍♀️💪 po kilku.... albo raczej kilkunastu miesiącach 😜 w końcu zaczęłam ćwiczyć 👏👍💪 #sohappy 🧚‍♀️co prawda mój trening przypominał trening emerytki po udarze😂😂😂, ale i tak poczułam każde ćwiczenie 🤦‍♀️😂 długa droga przede mną i moją kochaną taktowną @lidiawierzbowska która pamięta moje lepsze czasy [...] jednak jak się człowiek porusza to mu od razu lepiej 💪 a sprawca całego zamieszania #henrykwaleczny #dzidziuśmajdana słodko przespał cały trening. On wie jak się w życiu ustawić 😂😂😂 p.s bardzo proszę się nie śmiać z mojego biustu - karmię🤷‍♀️😉😂 - napisała Małgorzata Rozenek pod zdjęciami.

Fani i tak już są zachwyceni formą Małgorzaty Rozenek, którą zaprezentowała zaledwie kilka tygodni po urodzeniu dziecka. Patrząc na te zdjęcia ciężko uwierzyć, że gwiazda niedawno urodziła!

- Super wyglądasz ⭐ - Czad, że w ogóle pokazałaś się w stroju sportowym ,wiele kobiet nie ma tyle odwagi 🥊🥊🥊 brawo Ty - Wyglądasz mega 😊😍 - Jest naprawdę dobrze, ja do formy po urodzeniu dochodziłam rok 🙈Trzymam kciuki, będzie super - już jest!!! ❤️ - piszą fani.

My również jesteśmy pod ogromnym wrażeniem formy Małgorzaty Rozenek! Gwiazda przed zajściem w ciążę była bardzo aktywna, co z pewnością przyczyniło się do tego, jak teraz wygląda. Jest wspaniale, a znając zaangażowanie gwiazdy, z pewnością będzie jeszcze lepiej!

Tak wygląda brzuch Małgorzaty Rozenek po 6 tygodniach od porodu! Gwiazda właśnie wróciła do ćwiczeń, a na treningu nie zabrakło oczywiście małego Henryczka!