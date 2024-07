1 z 6

Małgorzata Rozenek chciała zrobić ślub w ambasadzie w Paryżu! W najnowszym wywiadzie dla "Pani" gwiazda jeszcze raz opowiedziała o swoim ślubie z Radosławem Majdanem. Okazało się, że Małgorzata Rozenek chciała zaszaleć i zorganizować wyjątkowy ślub. Niestety kilka spraw ją przerosło. Jakich? Zdradziła to Małgorzacie Domagalik.

Zobacz: Małgorzata Rozenek-Majdan o pierwszym małżeństwie, in vitro i śmierci rodziców. Tak szczera nie była jeszcze nigdy To pierwszy wywiad, w którym Małgorzata Rozenek opowiedziała o swoim pierwszym małżeństwie, o którym mało kto wie. Studencka miłość jednak nie przetrwała, a Małgorzata Rozenek poślubiła potem Jacka Rozenka, z którym ma dwóch synów. Najgłośniejszym ślubem jednak był ten z Radosławem Majdanem, który gwiazda chciała przeżyć w ambasadzie w Paryżu. Co jej w tym przeszkodziło? Zobaczcie!