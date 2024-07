Małgorzata Rozenek cały czas wzbudza sporo emocji. Nic w tym dziwnego, gdyż aktualnie jest największą telewizyjną gwiazdą. Perfekcyjna Pani Domu ciągle udziela wywiadów, w których odpiera ataki mediów podważających jej autorytet idealnej gospodyni domowego ogniska. W swojej ostatniej rozmowie z magazynem "Przyjaciółka" Rozenek przyznała się do tego, że dbania o porządek musiała się nauczyć:

- Do siedemnastego roku życia byłam straszną bałaganiarą. W pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że bardzo mi to przeszkadza - wyjaśnia Rozenek. Traciłam mnóstwo czasu na szukanie swoich rzeczy i dyskusje z moimi rodzicami na temat wyglądu mojego pokoju. Postanowiłam to zmienić. Trochę to trwało, ale udało się! - dodaje.