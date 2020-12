Małgorzata Rozenek pochwaliła się na swoim Instagramie fotografią z domowego zacisza. Na zdjęciu pozuje z Heniem, który jest wyraźnie zaciekawiony nową zabawką. Chłopiec rośnie jak na drożdżach i z opisu pod zdjęciem wynika, że Henio ma mnóstwo energii. Chyba już coraz ciężej za nim nadążyć! Zobaczcie sami!

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan już za chwilę będą świętować pół roku życia Henia. Maluch przyszedł na świat 10 czerwca - to właśnie tego dnia spełniło się największe marzenie tej pary. Prowadząca "Projekt Lady" i były piłkarz długo starali się o powiększenie rodziny. Jak przyznawali w wywiadach, to była naprawdę trudna droga, dlatego narodziny Henia, były dla nich najpiękniejszym darem od losu.

Małgorzata Rozenek od samego początku doskonale łączy obowiązki zawodowe z opieką nad synkiem. Chociaż jest zaangażowana w wiele projektów, to jednak czas spędzony z Heniem jest dla niej najważniejszy. Na Instagramie gwiazdy bardzo często pojawiają się nowe fotografie, na których możemy zobaczyć jej uroczą pociechę. Henio natychmiast podbił serca internautów!

Tym razem żona Radosława Majdana udostępniła fotografię, na której widzimy ją bez makijażu i w dresie. Gwiazda czuwa nad bawiącym się synkiem i wygląda na to, że Henio ma już naprawdę mnóstwo energii. Pod zdjęciem pojawił się podpis:

Internautki doskonale rozumieją co ma na myśli Małgorzata Rozenek!

- Ja zawsze mówię, że te ich energię można by było jakoś praktycznie spożytkować😅🤣

- Skąd te dzieci mają tyle energii to ja się też codziennie siebie pytam, od rana do nocy by szalał. 😘😊

- Dzieci podczas snu ładują baterię 🤣 pozdrawia matka czwórki 🤭

- Skąd biorą energię? Pani @m_rozenek ze snu !!! Bo dzieci nie śpią one się ładują 🤣😍 - piszą fanki.