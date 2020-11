Małgorzata Rozenek szuka plusów okresu izolacji. Nie uwierzycie, jaki znalazła u siebie!

Małgorzata Rozenek spędza kolejną sobotę w domu - podobnie chyba jak większość z nas. Gwiazda postanowiła zamieścić wpis, w którym stara się szukać jakichkolwiek plusów tego trudnego okresu. Zapytała również fanów, czy oni dostrzegają jakiekolwiek plusy obecnej sytuacji. Pod wpisem pojawiło się mnóstwo odpowiedzi. Zobaczcie sami.

Małgorzata Rozenek pyta fanów o plusy izolicji



Pandemia koronawirusa niestety nie zwalnia tempa, dlatego w dalszym ciągu musimy się izolować. Wszystkie imprezy są odwołane, bary, restauracje i miejsca kultury zamknięte, a każdy z nas powinien maksymalnie ograniczyć kontakty międzyludzkie, aby uniknąć zakażenia. I chociaż wszyscy o tym doskonale wiemy, to jednak każdy tęskni za powrotem do normalności.

Małgorzata Rozenek zamieściła w swoich mediach społecznościowych wpis, w którym przyznała, że stara się poszukać jeszcze jakichś plusów okresu izolacji. Gwiazda stwierdziła, że u niej było to zdjęcie sztucznych rzęs.

Zdjęcie rzęs to jedna z lepszych decyzji urodowych jaką podjęłam. Mimo tego, że zakładałam je w świetnym i profesjonalnym miejscu, to i tak wiązało się z tym dużo niedogodności czasowych i logistycznych 🤷‍♀️ a teraz po odżywieniu ich różnymi sposobami bardzo mi się podobają 🥰 Pysiula mówi, że mam oczy sarenki 🦌 😜 Ok, przyznam się: szukam na siłę jakiś plusów tej całej pandemii🤦‍♀️

W dalszej części wpisu Małgorzata Rozenek przyznała, że chociaż nigdy nie była typem imprezowiczki, to jednak kolejny weekend w domu "to jest skandal". Skierowała również pytanie do swoich obserwatorów.

Mimo tego, że nigdy nie byłam typem imprezowiczki to jednak kolejna sobota w dresie w domu to jednak jest skandal😏 pewnie i tak bym siedziała z Henrykiem, ale byłby to chociaż mój wybór ! 🤪 😂😂😂 Jakie plusy Wy dostrzegacie? Bo mi już zaczyna brakować inwencji 🤦‍♀️😂

Oczywiście fani pospieszyli z odpowiedzią na pytanie Małgorzaty Rozenek. Niektórzy nie dostrzegają żadnych plusów, inni dość sporo!

- Żadnych plusów😂 - Mam tak samo z tymi imprezami🙈 Jak nie można, to chętnie bym wyskoczyła z dziewczynami na kolację 😜 - Masakra...zawsze miałam dresy w szafie ale obecnie mam wrazenie,że nie kupuje nic innego. Bo gdzie się stroić ? 🙄🤦🏻‍♀️#mamdość - Więcej czasu na treningi. Również powrót do naturalnych rzęs. Więcej czasu na przygotowanie zdrowych posiłków. Więcej odpoczynku. Sporo tych plusów. - Nie widzę żadnych plusów🙈 ile można siedzieć w domu i pracować zdalnie🙉 dobrze, że chociaż możemy sobie wyjść do kosmetyczki czy fryzjera🥰 - Więcej spędzonego czasu z ukochaną córką, super treningi w domu i Homeoffice.. ❤️ - piszą fani.

A jak jest u Was? Macie już dość wszystkich ograniczeń, czy jednak dostrzegacie jakieś plusy obecnej sytuacji?

Małgorzata Rozenek, chyba podobnie jak każdy z nas, chciałaby już powrotu do normalności. Gwiazda jednak stara się nie tracić dobrego humoru, a dzięki Instagramowi, jest w stałym kontakcie ze swoimi fanami.