W podcaście Marzeny Rogalskiej w Radiu Złote Przeboje, Małgorzata Rozenek otwarcie przyznała się do licznych operacji plastycznych. "Nie po to to robię, żeby nie było widać" - podkreśliła, wyjaśniając, że jej celem było osiągnięcie widocznych zmian. Celebrytka zdradziła, że przeszła operacje powiększenia i zmniejszenia biustu, korektę nosa oraz blefaroplastykę, czyli usunięcie nadmiaru skóry z górnych powiek. Rozenek zaznaczyła, że każda z tych ingerencji była świadomą decyzją i nie widzi powodu, by je ukrywać.

Prowadząca "Bez kompleksów" zdradza swoje doświadczenia

Małgorzata Rozenek, znana z programu "Bez kompleksów", od lat porusza tematy związane z medycyną estetyczną. Jako prowadząca, pomaga uczestnikom w kontaktach z ekspertami oraz wspiera ich w decyzjach dotyczących zabiegów. Jej wiedza i doświadczenie w tej dziedzinie zostały zauważone przez Marzenę Rogalską, która określiła ją mianem "infolinii dotyczącej chirurgii plastycznej". Rozenek potwierdziła to określenie, dodając, że często pomaga znajomym w znalezieniu odpowiedniego specjalisty, co daje jej poczucie sprawczości.

Rozenek wyraziła przekonanie, że zmiany, których dokonała w swoim wyglądzie, są zauważalne i przyniosły jej zadowolenie oraz pozytywne efekty.

Ludzie bardzo rzadko pozwalają sobie na szczerość. I ja to rozumiem, bo ludzie się boją oceny innych. A ja mam jakąś taką cechę, że nie boję się oceny innych i nie będę układała swojego życia pod ocenę innych, ponieważ wszystko zaczyna się i kończy się na mnie - powiedziała Małgorzata Rozenek.

Rozenek o niepłodności i metodzie in vitro

W szczerej rozmowie nie zabrakło również trudnych tematów. Rozenek opowiedziała o swoich doświadczeniach związanych z niepłodnością. Przyznała, że diagnoza była ciosem, ale z czasem stała się dla niej źródłem siły i nadziei. Jej trzej synowie przyszli na świat dzięki metodzie in vitro. Celebrytka niejednokrotnie występowała w Sejmie, by walczyć o prawa osób zmagających się z niepłodnością, podkreślając, jak ważne jest wsparcie dla rodzin w podobnej sytuacji.

