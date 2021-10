Małgorzata Ostrowska-Królikowska właśnie potwierdziła ciążę Joanny Opozdy?

Pawku, najlepsza podroży mojego życia, w kontakcie - tak Małgorzata Ostrowska-Królikowska napisała tuż po śmierci swojego męża, Pawła Królikowskiego. Dziś w Warszawie odbywa się ceremonia pogrzebowa aktora, który zmarł w wieku 58 lat w wyniku ciężkiej choroby neurologicznej. Małgorzacie Ostrowskiej-Królikowskiej towarzyszyli najbliżsi. Małgorzata Ostrowska-Królikowska żegna męża W tym roku obchodziliby już 32. rocznicę ślubu. Małgorzata i Paweł poznali się w czasach, kiedy aktor zdawał egzaminy do szkoły aktorskiej. Byli bardzo młodzi - ona miała 18 lat, on - 21 lat. Wiedzieli jednak, że to miłość od pierwszego wejrzenia: Kiedy zobaczyłem Małgośkę po raz pierwszy, była wiosna, pachniały magnolie. Pomyślałem: To na nią właśnie czekałem. I zacząłem ją podrywać - mówił Paweł Królikowski w wywiadzie dla "Gali". Aktor musiał mocno starać się o względu Małgosi: Pamiętam wszystkie randki z moją żoną. (...) Ja przystojny nie byłem i musiałem zabiegać o tę pierwszą randkę wielokrotnie. A jak już się spotkaliśmy, to mi się wydawało, że to randka, a tak naprawdę ta pierwsza właściwa była dopiero po jakimś czasie - zdradził w "Fakcie" jakiś czas temu. Paweł i Małgorzata doczekali się piątki dzieci - Antka, Jana, Ksawerego oraz Julii i Marceliny. Antek i Julia poszli w ślady rodziców i zostali aktorami. Rok temu Królikowscy doczekali się pierwszego wnuka - Józefa (syna Jana i Joanny Jarmołowicz, aktorki). Zobacz także: Taka miłość się nie zdarza! Historia miłości Pawła Królikowskiego i Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Antoni Królikowski na pogrzebie Pawła Królikowskiego. ...