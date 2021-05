Małgorzata Królikowska pokazała wyjątkowe zdjęcie synów. Jan Królikowski to kopia Pawła Królikowskiego

Małgorzata Ostrowska-Królikowska ma powody do radości. Jak informuje jeden z tygodników w jej rodzinie wkrótce planowany jest ślub i wesele. Syn aktorki postanowił oświadczyć się swojej partnerce i para przygotowuje się do sformalizowania swojego związku. Jak aktorka zareagowała na taką wiadomość? Syn Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej planuje ślub Małgorzata Ostrowska i Paweł Królikowski mieli piątkę dzieci: Antoniego, Jana, Julię, Marcelinę i Ksawerego. O dwóch starszych synach jest głośno za sprawą ich obecności w show-biznesie. Teraz tygodnik "Rewia" informuje, że młodszy brat Antoniego właśnie się zaręczył ze swoją partnerką . Jan Królikowski i Joanna Jarmołowicz są parą już od kilku lat i wspólnie wychowują rocznego synka, Józefa. Gdy tylko się dowiedziałam, aż podskoczyłam z radości, bo dawno chciałam być babcią - wyznała Małgorzata Ostrowska-Królikowska w tygodniku "Rewia". 28-letni kompozytor zdecydował się na kolejny krok i oświadczył się Joannie Jarmołowicz. Według doniesień tygodnika para już planuje ślub i wesele, a Małgorzata Ostrowska-Królikowska cieszy się, że syn ma tak wspaniałą rodzinę. Planują ślub i wesele. Małgosia jest szczęśliwa, że udało mu się założyć rodzinę. Paweł z pewnością też by się z tego bardzo cieszył - zdradził w "Rewii" znajomy rodziny. Joanna Jarmołowicz, zanim zaczęła związek z Janem Królikowskim, wcześniej była partnerką Antoniego. Jednak ich związek nie przetrwał i para szybko się rozstała. Obecnie najstarszy syn Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej spotyka się z Joanną Opozdą. To najbardziej medialny związek aktorka w ostatnich latach! Zobacz także: Modne fryzury na jesień 2020. Joanna...