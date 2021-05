Małgorzata Ostrowska-Królikowska zszokowała fanów zdjęciem z wczesnej młodości

Małgorzata Ostrowska-Królikowska postanowiła powspominać dawne czasy i podzieliła się ze swoimi fanami archiwalnym zdjęciem, którym zdecydowanie zaskoczyła internautów. Jak się okazuje, czarno-biała mała fotografia z charakterystyczną, białą ramką została wykonana aż 40 lat temu! Jak wtedy wyglądała 56-letnia dziś aktorka? Niektórzy z pewnością będą przecierać oczy ze zdziwienia. Obserwatorzy gwiazdy nie mają watpliwości, kogo im przypominała!

Małgorzata Ostrowska-Królikowska pokazała zdjęcie z młodości

Jak się okazuje, tegoroczne matury dla wielu osób stały się powodem do wracania do wspomnień z własnej młodości. Swoim zdjęciem tuż sprzed egzaminów dojrzałości podzieliła się ostatnio Joanna Koroniewska, a teraz archiwalną fotografię udostępniła fanom Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Zdjęcie, które opublikowała gwiazda, zostało wykonane na koniec nauki w liceum, a aktorka wygląda na nim zupełnie inaczej, co nie umknęło uwadze fanów.

Przy tej okazji, Małgorzata Ostrowska-Królikowska postanowiła zwrócić się to tegorocznych maturzystów.

Maturzystka🌷Zdjęcie sprzed 40 lat, zrobione na zakończenie liceum. Maturus znaczy dojrzały...pytanie-kiedy właściwie człowiek staje się dojrzały??? To zadanie moim zdaniem rozłożone na całe życie😘 Kochani maturzyści niech Wam się powiedzie na egzaminach i idźcie w dorosłość mądrzy i coraz bardziej dojrzali. Łatwo nie będzie.... a z dojrzałości może nas jedynie przepytać samo życie❤️🌿💕🤛 - napisała.

Wpis aktorki spotkał się z niezwykle ciepłym odbiorem, a jej słowa zdecydowanie poruszyły internautów. Największą uwagę zwróciło jednak czarno-białe zdjęcie młodziutkiej gwiazdy. Małgorzata Ostrowska-Królikowska pozowała na nim w białej koszuli z kołnierzykiem i pięknym, grubym warkoczem. Fani nie byli w stanie powstrzymać się od komentarzy:

- Ale cudna kobietka, wtedy i teraz klasa sama w sobie - Jak Marcyśka❤️ - Śliczności jak zawsze ❤️ Dorotka z Krainy Oz - Świetna fota! Buzia wciąż ta sama 😍 - Piękna ❤️ 🥰. Córka Marcelina bardzo do Pani podobna

Co do jednego wszyscy byli zgodni, 19-letnia Marcelina to wierna kopia swojej słynnej mamy i zdaniem internautów, w latach młodości Małgorzata Ostrowska-Królikowska wyglądała identycznie jak jej córka. Choć niektórzy stwierdzili, że gwiazda wyglądała jak Dorotka z "Czarnoksiężnika z krainy Oz". Co powiecie na takie porównanie?

Poznalibyście Małgorzatę Ostrowską-Królikowską? Gwiazda podzieliła się fotografią sprzed 40 lat. Jak się okazuje, jako nastolatka miała ciemne włosy!

Fani aktorki już nie mają wątpliwości w kogo wdała się jej córka Marcelina. Zdaniem internautów, 19-latka to cała mama. Też widzicie podobieństwo?

Jedno się nie zmieniło - dziś Małgorzata Ostrowska-Królikowska zachwyca swoją urodą i uśmiechem tak samo, jak 40 lat temu.