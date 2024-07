Zmarłego Witolda Pyrkosza pożegnały tłumy gwiazd, fanów i współpracowników. Na pogrzebie nie zabrało osób, które przez 17 lat grały z nim w serialu "M jak miłość". Jedną z nich była Małgorzata Kożuchowska, która w serialu grała synową Lucjana Mostowiaka. Po jej odejściu z "M jak miłość" tylko o niej Witold Pyrkosz powiedział, że żałuje, że już nie spotkają się na planie.

Wczoraj aktorka oddała hołd na pogrzebie swojego serialowego teścia. Powiedziała też o Witoldzie Pyrkoszu kilka ciepłych słów.

Skromność i pokora myślę, że to go cechowało. Jednocześnie duże poczucie humoru. I taki dystans też do siebie, do świata i do życia - wspominała Małgorzata Kożuchowska Witolda Pyrkosza na jego pogrzebie.