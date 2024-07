Ciąża Małgorzaty Kożuchowskiej to od tygodni temat, które elektryzuje wszystkie media. Gwiazda, gdziekolwiek się nie pojawia, wzbudza wielkie zainteresowanie fotoreporterów, którzy próbują dopatrzeć się u niej zaokrąglonego brzuszka. Aktorka ma jednak wiele sposobów, by go zasłonić. Jednak jest jej coraz trudniej. Przypomnijmy: Elegancka Kożuchowska wyeksponowała brzuszek. Okazja była wyjątkowa

Reklama

Dziś jeden z tabloidów podał sensacyjną informację, że piękna aktorka trafiła do szpitala! Gwiazda ponoć zasłabła, a w przeszłości zmagała się z anemią. Wszystkie doniesienia okazały się jednak plotkami wyssanymi z palca. Jak udało ustalić się portalowi jastrzabpost.pl, z Małgorzatą wszystko jest w porządku:

Te doniesienia nie mają nic wspólnego z prawdą. Mam tylko nadzieję, że bliscy Małgorzaty Kożuchowskiej wiedzą że nie można traktować poważnie kolejnych rewelacji tabloidów na jej temat - mówi Gabriela Piekarniak w rozmowie z jastrzabpost.pl

Mamy nadzieję, że nigdy do takiej sytuacji nie dojdzie.

Zobacz: Ciężarna Kożuchowska plotkowała z Dygant na planie serialu. Rozmowa zeszła na seks



Zobacz także

Reklama

Kożuchowska zachwyciła dwoma kreacjami w Opolu: