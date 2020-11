Małgorzata Rozenek-Majdan z torebką Gucci i w kultowych butach na zimę. Kupisz je na Black Friday już od 100 złotych

Małgorzata Rozenek-Majdan we wtorkowy poranek zdecydowała się pojechać do centrum Warszawy, by kupić wieniec adwentowy - już niebawem grudzień, dlatego koniec listopada to idealny moment na takie zakupy. Małgorzata Rozenek-Majdan zdecydowanie poczuła już świąteczne klimaty, dlatego nic w tym dziwnego, że po wieniec udała się w stylizacji na "śnieżynkę". Gwiazda TVN miała na sobie oversizowy jasnobeżowy golf, który zestawiła z mlecznobiałymi dresowymi spodniami i dodatkami utrzymanymi w tej samej kolorystyce. Mowa o torebce-worek od Gucci (cena to ok. 4500 zł) oraz o jasnobeżowych muklukach.

Małgorzata Rozenek-Majdan zdecydowała się na skórzaną torbę-worek z dużym logo Gucci. Jej cena? Niestety zwaliła nas z nóg. Kosztuje ok. 4500 złotych.

Małgorzata Rozenek-Majdan postawiła na totalnie śnieżynkowy look, który jak widać, wprawił ją już w listopadzie w światęczny nastrój. Sami spójrzcie!

Małgorzata Rozenek-Majdan do całości dobrała najwygodniejsze na świecie buty na zimę - mowa oczywiście o klasycznych śniegowcach marki INUIKII - ich cena waha się w okolicach 1000 złotych. Rozenek-Majdan ma w swojej szafie kilka par podobnych butów - zakochała się w nich na zabój! Dlaczego? Ponieważ są ultra ciepłe i niezwykle wygodne!

Skusisz się na taki model butów tej zimy? Bo my z pewnością tak!