Małgorzata Kożuchowska rozpoczęła nowy rok z przytupem. Aktorka udała się do Opery Narodowej w Warszawie, by obejrzeć spektakl "Czarodziejski flet", relacjonując przy tym wszystko w mediach społecznościowych. Ku zaskoczeniu fanów artystki, tego wieczoru gwieździe takich hitów jak "Rodzinka.pl" czy "Aniela", towarzyszył jej 11-letni syn, Jan.

Małgorzata Kożuchowska pokazała 11-letniego syna

Pomimo iż artystka należy do tych gwiazd, które chętnie dzielą się w mediach społecznościowych swoją codziennością, a instagramowe stylizacje Małgorzaty Kożuchowskiej odbijają się w sieci głośnym echem, aktorka, znana z ogromnej dyskrecji w kwestii życia prywatnego. Wkraczając w nowy rok, gwiazda "Rodzinki.pl" postanowiła jednak zaskoczyć wszystkich.

Za pośrednictwem InstaStories Małgorzata Kożuchowska opublikowała kilka zdjęć wprost z Opery Narodowej w Warszawie, tym kadr przedstawiający jej 11-letniego syna, Jana. To jeden z nielicznych przypadków, kiedy Kożuchowska pokazała swojego syna publicznie, co natychmiast wzbudziło wielkie poruszenie wśród internautów.

Małgorzata Kożuchowska rzadko pokazuje dziecko, tym razem zrobiła wyjątek

Mimo że Małgorzata Kożuchowska zdecydowała się pokazać syna, nadal nie ujawnia jego twarzy. Na opublikowanym zdjęciu Jaś stoi tyłem do obiektywu i z uwagą śledzi wydarzenia na scenie. Uwagę zwraca jego elegancki ubiór. Ciemna marynarka, jasne spodnie i szykowne buty tworzą spójną, stylową całość, dopasowaną do okazji.

Aktorka bardzo sporadycznie publikuje zdjęcia z udziałem syna. Jeśli już to robi, to wybiera ujęcia, na których chłopiec widoczny jest od tyłu lub z profilu. Tak było i tym razem. Fotografię z 11-letnim Jasiem uzupełniły także inne kadry z Opery Narodowej, na których Małgorzata Kożuchowska pozuje m.in. z Joanną Kulig i Szymonem Komasą.

Małgorzata Kożuchowska o wychowaniu syna

Choć Małgorzata Kożuchowska należy do grona najsłynniejszych polskich aktorek, to w przestrzeni publicznej rzadko porusza temat swojego życia prywatnego. Co ciekawe, jak wyznała niedawno w rozmowie z naszym reporterem, to właśnie syn namówił ją do powrotu do "Rodzinki.pl".

Wcześniej, podczas wywiadu udzielonego Bogdanowi Rymanowskiemu, Kożuchowska zdradziła, że choć jej syn nie jest wykluczony technologicznie, to nie posiada jednak własnego telefonu komówkowego.

No, ja bym zabrała dzieciom technologię. (...) Telefonu na razie się wystrzegliśmy. Po prostu uważam, że to robi sieczkę z mózgu, wpływa na emocje dzieci, to jest przebodźcowanie - mówiła.

Małgorzata Kożuchowska pokazała 11-letniego syna, Fot. Instagram/malgorzatakozuchowska_

Małgorzata Kożuchowska w Operze Narodowej. Tak przywitała Nowy Rok, Fot. Instagram/malgorzatakozuchowska_

Małgorzata Kożuchowska z synem w Operze Narodowej. Tak przywitali Nowy Rok, Fot. Instagram/malgorzatakozuchowska_