Właśnie trwają prace nad drugą częścią filmu, który pokochali widzowie. Na planie "Listów do M." pojawiła się cała plejada gwiazd, a wśród nich znalazł się nawet Marcin Prokop. Dziennikarz nie chwalił się tym w mediach, a zdradziła go Agnieszka Jastrzębska. Zobacz: Najpierw "Na wspólnej", a teraz... Prokop wystąpi w filmie z plejadą gwiazd. Wygadała go Jastrzębska

Na planie pracuje również Małgorzata Kożuchowska, która szybko po ciąży wróciła do pracy. To będzie jej pierwszy film po urodzeniu upragnionego synka, ale odnajduje się znakomicie i widać, że praca jej służy. Aktorka pochwaliła się już pierwszymi zdjęciami z planu na Facebooku, a jej fani nie mogą się doczekać premiery dzieła. Na fotkach gwiazda pozuje z ekipą strażaków, a także z Pawłem Małaszyńskim i Marcinem Perchuciem.

Czekacie na premierę?

