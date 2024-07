Już jutro do kiosków trafi najnowszy numer "Flesza". Tym razem na okładkę magazynu trafiła Małgorzata Kożuchowska. Ciąża aktorki to od kilku tygodni numer jeden w mediach, choć gwiazda konsekwentnie odmawia komentarzy na ten temat. Niebawem urodziny Kożuchowskiej, które zamierzała spędzić we Włoszech podczas beatyfikacji papieża. Czy tak się stanie? Odpowiedź tylko w najnowszym "Fleszu".

W numerze znajdziemy również artykuł o Edycie Górniak i jej synu. Allan kilka tygodni zamieszkał z mamą, choć do tej pory spędzał czas w domu obojga rodziców. Skąd taka zmiana? Tego dowiecie się tylko z lektury "Flesza", dla którego sytuację skomentowała sama Edyta. Zobacz: Górniak i Krupa doszli do porozumienia. Ich syn zamieszkał na stałe z matką

Nie zabraknie też nowinek dla fanek mody. Redakcja magazynu przygotowała listę najciekawszych trendów na tegoroczną wiosnę i coś niesamowicie przydatnego - gotowe zestawy i przykładowe stylizacje, w których będziecie wyglądać nie tylko świetnie, ale i modnie.

Nowy "Flesz" w sprzedaży już jutro za jedyne 1,99 zł.

