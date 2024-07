1 z 7

Małgorzata Kożuchowska od kilku lat plasuje się na najwyższych pozycjach w rankingach na najbardziej stylową gwiazdę. Aktorka jednak doskonale zdaje sobie sprawę, że jej styl nie zawsze zachwycał i ma do tego ogromny dystans. Na szczęście to już przeszłość Przypomnijmy: Tyszka do Kożuchowskiej: Teraz sto razy lepiej wyglądasz

Gwiazda często stawia na kreacje od polskich projektantów - wczoraj Kożuchowska poprowadziła z Tomaszem Karolakiem charytatywny koncert "Magia Marzeń". Wystąpiła w długiej, dopasowanej sukni z koronkowej tkaniny z najnowszej kolekcji duetu BOHOBOCO (projektu Michała Gilberta Lacha i Kamila Owczarka). Trzeba przyznać, że w bieli Małgorzata prezentowała się zjawiskowo i odpowiednio do okazji. To chyba zobowiązało Karolaka, który również postawił na klasyczną elegancję.

Zobaczcie stylową Małgorzatę Kożuchowską na koncercie: