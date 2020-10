Modne płaszcze i botki na jesień 2020. Małgorzata Kożuchowska postawiła na zestaw idealny!

Małgorzata Kożuchowska znów to zrobiła! Aktorka, która stała się jedną z największych modowych inspiracji w Polsce, zaskoczyła swoje fanki niezwykłą jesienną stylizacją, w której pierwsze skrzypce zagrał piękny klasyczny karmelowy płaszcz (Patrycja Aryton, 3699 złotych). Kożuchowska zdecydowała się połączyć go z dresem w tym samym kolorze (również Patrycja Aryton - bluza kosztuje 479 zł, spodnie możecie kupić w tej samej cenie) oraz z najmodniejszymi botkami sezonu - mowa o ciężkich botkach na grubej, traktorowej platformie. Taki model jest lansowany między innymi przez Pradę, ale na szczęście podobne modele możecie kupić np. w CCC czy Zarze.

Karmelowy płaszcz to must have na jesień 2020

Małgorzata Kożuchowska postawiła na karmelowy płaszcz z domieszką kaszmiru od Patrycji Aryton. Niestety nie należy on do najtańszych propozycji - kosztuje 3699 złotych. Jest niezwykle miękki i ciepły. Jego krój o długości do kolana sprawdzi się podczas jesiennych spacerów.

Modne botki na jesień 2020

Ciekawym elementem okazały się ciężkie botki na traktorowej podeszwie. Ten model jest jednym z najpopularniejszych we wszystkich sieciówkach. Zagorzałą miłośniczką takich butów jest m.in. Julia Wieniawa.

Instagram/Małgorzata Kożuchowska

Jak oceniacie look Małgorzaty Kożuchowskiej? My uważamy, że w takim looku żadna jesień nie będzie wam straszna!