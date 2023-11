Reklama

Za nami dopiero drugi odcinek programu "Sanatorium miłości", a w programie już są szanse na pierwszą miłość! Po szybkich randkach Marek wyznał, że jego serce należy już do jednej kobiety. Mężczyzna przyznał też, że to może być miłość od pierwszego wejrzenia. Obserwując relację pary śmiało można stwierdzić, że program będzie mógł pochwalić się takim sukcesem w łączeniu ludzi jak "Rolnik szuka żony". Zobaczcie, co powiedział Marek o swojej wybrance...

Zobacz: "Sanatorium miłości" pobije "Rolnik szuka żony"? Zobacz opinie widzów po premierowym odcinku!

Pierwsze uczucie w "Sanatorium miłości"?

Markowi przypadła do gustu Małgosia. Mężczyzna jest nią widocznie zauroczony. Ich rozmowy są bardzo osobiste, para stale się do siebie uśmiecha, a podczas ostatniego spotkania Marek stale komplementował swoją wybrankę i od razu zauważył, że zmieniła fryzurę. Na zakończenie odcinka wyznał:

Boję się powiedzieć, że to miłość od pierwszego wejrzenia... W umyśle i w serduszku jest tylko ona... - powiedział Marek w podsumowaniu odcinka.

Na koniec rozmowy Małgosi i Marka, Marta Manowska zrobiła z dłoni serduszko. Warto jednak dodać, że Małgosia wpadła w oko również trzem innym uczestnikom: Krzysztofowi, Ryszardowi ze Świdnicy i Lesławowi! Szykuje się więc ostra rywalizacja!

Zobacz także: Czy prawdziwa miłość wystarczy, aby stworzyć udany związek?

Małgosia rozchwytywana!

Uczestnicy show "Sanatorium Miłości" w TVP 1

Mat. prasowe

Uczestnicy show "Sanatorium miłości"

Reklama

Uczestnicy show "Sanatorium miłości"