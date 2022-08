Anna Dec urodziła! Pokazała zdjęcie dziecka: "Wreszcie czujemy ulgę"

Anna Dec przekazała bardzo smutną wiadomość. Gwiazda TVN opublikowała na Instagramie nowy wpis, w którym przyznała, że straciła ciążę. Anna Dec przeżywa teraz bardzo trudne chwile, ale za pośrednictwem Instagrama zwróciła się do internautów z ważnym apelem. Sprawdźcie, co napisała o swoim dramacie i jaką prośbę ma do swoich obserwatorów. Ten wpis porusza do łez... Anna Dec przeżywa osobisty dramat Zaledwie kilka dni temu Anna Dec za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała swoich fanów, że spodziewa się drugiego dziecka. Piękna gwiazda TVN nie ukrywała wówczas swojego szczęścia. W szczerym wpisie zdradziła, że jest na początku ciąży, ale już czeka na narodziny maleństwa. Anna Dec wyznała wówczas, dlaczego tak szybko ogłosiła informację o ciąży. Zaleca się informować po najważniejszych badaniach i po skończonym pierwszym trymestrze, ale szepty w pracy i wiedza o tym stanie innych, mam wrażenie, że jeszcze zanim my się dowiedzieliśmy, wywoływała niepotrzebny stres i napięcie. A pracuję zazwyczaj na żywo, łatwo być na bieżąco i naprawdę nie chce mi się przedłużać tej tajemnicy. Zamierzamy jawnie się tym cieszyć i przeżyć jeszcze intensywniej niż za pierwszym razem- pisała Anna Dec. Niestety, dziś okazuje się, że Anna Dec przeżywa ogromny dramat. Gwiazda TVN w najnowszym wpisie poinformowała, że straciła ciążę. Już za moment miał być ten bezpieczniejszy czas. Okazało się, że serce przestało bić kilkanaście dni wcześniej z przyczyn zupełnie od nas niezależnych. Ale było w naszym życiu i pamięć o Nim zostanie- napisała na Instagramie. Anna Dec zwróciła się do swoich fanów z ważnym apelem. Niech ta sytuacja skłoni do refleksji i może pewnej powściągliwości tych, którzy uwielbiają spekulować na temat...