Anna Dec w marcu pochwaliła się z fanami szczęśliwą nowiną i poinformowała, że spodziewa się dziecka. Gwiazda TVN nie zamierza ukrywać swojego szczęścia i w mediach społecznościowych publikuje kolejne zdjęcia w ciążowych stylizacjach. Anna Dec mam już córkę, która niebawem zostanie starszą siostrą, a w rozmowie z reporterką Party.pl zdradziła, czy wybrała już imię dla drugiego dziecka!

Anna Dec jest szczęśliwą mamą Zuzi, która przyszła na świat w 2018 roku. Gwiazda TVN nie ukrywa, że macierzyństwo bardzo ją odmieniło i nigdy nie ukrywała, że planuje więcej dzieci. Anna Dec już niebawem spełni swoje marzenie o kolejnym dziecku, a w rozmowie z Party.pl zdradziła, w jaki sposób wybiera imię dla synka:

Ja doceniam to, że dane mi jest w tej kolejnej ciąży, że wszystko na razie rokuje dobrze. (...) Ja podchodzę do tego z ogromną pokorą. Ja doceniam to, że mogę być aktywna. - wyznała Anna Dec na temat swojego stanu i zdradziła: Mamy imię wybrane, które mi się przyśniło w 4. lub 5. tygodniu ciąży.