W Gdyni rozpoczął się 37. festiwal filmowy , który potrwa do 12 maja. Jak co roku zjechały na niego największe gwiazdy polskiego filmu. Na razie na czerwonym dywanie pojawili się m. in. Agnieszka Grochowska, Maria Sadowska, Tomasz Raczek, Małgorzata Potocka i Katarzyna Kwiatkowska. Po ubiorze naszych celebrytów widać, że na ogół nie potraktowali tej ważnej imprezy jako święta polskiej kinematografii. W ich strojach przeważał przesadny luz, biorąc pod uwagę fakt, że prezentowali się na czerwonym dywanie. Jednym z ciekawszych był strój reżyserki i piosenkarki, Marii Sadowskiej. Gwiazda ubrała się w płaszcz pokryty cekinami, zestawiając go z opiętymi skórzanymi legginsami i klasycznymi czarnymi szpilkami. Warto zwrócić uwagę na jej kopertówkę w modnym w tym sezonie, metalicznym kolorze. Sadowska wyróżniała się również za sprawą promienistego uśmiechu. Niestety zdecydowanie rozczarował nas strój Katarzyny Kwiatkowskiej. Aktorka ubrała się w luźne spodnie i jedwabną granatową bluzkę. Całość ozdobiła długim naszyjnikiem i małą czarną kopertówką. W tym zestawie zabrakło nam zdecydowanego koloru. Dodatkowo szerokie ubrania optycznie poszerzyły artystkę. Taki zestaw mógłby nadawać się na co dzień, ale już niekoniecznie na czerwony dywan. Podobne zastrzeżenia mamy do wyglądu Agnieszki Grochowskiej . Mamy wrażenie, że ta piękna kobieta robi wszystko, żeby ukryć swoje atuty. Zobacz wszystkie gwiazdy podczas 37. festiwalu filmowego w Gdyni>>> mw