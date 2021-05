Barbara Kurdej-Szatan pokazała serię zdjęć z synem! Henio to cała mama

Basia Kurdej-Szatan już od miesiąca jest szczęśliwą mamą Henia! Gwiazda często dzieli się rodzinnymi zdjęciami za pośrednictwem Instagrama, na których oczywiście możemy zobaczyć również jej małego synka. Tym razem doskonale widzimy twarz malucha, a fani nie mają wątpliwości, że Henio to cały tata! Zobaczcie sami! Zobacz także: Basia Kurdej-Szatan o urokach macierzyństwa: "Czy Wy też, usypiając swoje szkraby..." Basia Kurdej-Szatan pokazała twarz Henia Basia Kurdej-Szatan i jej mąż Rafał już od dawna marzyli o powiększeniu rodziny. Aktorka przed zajściem w drugą ciążę podkreślała, że już od dłuższego czasu razem z partnerem starają się o dziecko, ale niestety - bez skutku. Również ich pierwsza córeczka, Hania, już od dawna chciała mieć rodzeństwo. Miesiąc temu marzenie całej trójki o nowym członku rodziny spełniło się! Na świat przyszedł mały Henio, który jest oczkiem w głowie państwa Szatanów. Aktorka teraz w pełni poświęca się macierzyństwu i na razie nie myśli o powrocie do pracy. Każdą chwilę chce oczywiście spędzać z Heniem, który jest po prostu przeuroczy. Basia Kurdej-Szatan często dzieli się rodzinnymi zdjęciami, na których możemy zobaczyć również jej cudownego synka. Na najnowszych fotografiach doskonale możemy zobaczyć również twarz malucha. Oczywiście fani od razu zaczęli zastanawiać się, do kogo bardziej podobny jest Henio. W komentarzach pod postem Barbary Kurdej-Szatan, jest niemal pełna zgodność - Henio to wykapany tata! - Na Tym pierwszym zdjęciu Henio cały tata😍💕 - Czysty tatuś 😁 jak u mnie 🤦‍♀️ widzisz, nosisz 9 miesięcy i Ci się do ojca upodobni 🤪 - Mały Szatan 🤩❤️ - Na pierwszym zdjęciu spojrzenie Rafała!!! No Cudo!💗❤️...