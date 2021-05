Barbara Kurdej-Szatan wraca do "M jak miłość" na dobre! Wiemy, co wydarzy się w majowych odcinkach

Barbara Kurdej- Szatan w końcu wraca po urlopie macierzyńskim do pracy w "M jak miłość"! Jak donosił "Pudelek" szansą dla aktorki miał być fakt, że Adriana Kalska dostała główną rolę w nowym serialu i losy jej postaci w "Emce" będą okrojone. Okazuje się jednak, że Kurdej-Szatan od wielu miesięcy wiedziała, kiedy ma pojawić się na planie serialu i stało się to zgodnie z planem po majówce. Jej synek Henryk ma teraz już ponad siedem miesięcy, dlatego gwiazda może więcej czasu poświęcić pracy. Wcześniej zgodziła się zagrać jedynie kilka scen w serialu "M jak miłość". I właśnie teraz będziemy je śledzić na ekranie: 18 oraz 25 maja.

Co wydarzy się w majowych odcinkach " M jak miłość"?

Czy to oznacza powrót Joanny Chodakowskiej z Francji? Jak kobieta poukłada swoje życie miłosne, które było powodem wyjazdu? Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że w maju bohaterka grana przez Kurdej-Szatan faktycznie wróci do Polski. Przez chwile będzie mieszkała u Michała, którego gra Paweł Deląg. Czy powie mu, że mogą się tylko przyjaźnić? Potem Joanna Chodorowska dostanie trudną informację z Francji i okaże się, czy będzie musiała tam znowu wracać. To wszystko czeka nas już niedługo, w maju.



Dobrą wiadomością, jest ta, że gwiazda wróciła właśnie na plan i kręci kolejne sceny, które zobaczymy najprawdopodobniej już na jesieni.



Barbara Kurdej-Sztan z mężem Rafałem Szatanem tworzą świetną parę od wielu lat.

Dalsze losy Joanny z "M jak miłość" poznamy w odcinkach 18 i 25 maja.