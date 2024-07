Szymon Majewski Show gościł na antenie TVN przez 12 sezonów. Przez ten czas prowadzący dwoił się troił by jego żarty było równie śmieszne. Niestety wszystko w końcu się przejada i to nie tylko widzom. Jak donosi "Fakt" Majewski miał już dość.

– Szymon był już tym wszystkim trochę zmęczony – mówi "Faktowi" osoba dobrze znająca realia programu .– On się męczył prowadząc wywiady z gwiazdami, to mu od dawna nie leżało . A gdy do tego zmęczenia doszła mniejsza od zakładanej oglądalność, program musiał zostać zdjęty z anteny.

Jednak TVN nie pozbędzie się całkiem Szymona. Majewski dostał nowy program "ADHD TV".

– Szymon się nie przejmuje – mówi informator. – Teraz, w nowym formacie „ADHD TV”, będzie mógł być wreszcie sobą – dodaje.

W nowym show producenci postawili na najchętniej oglądaną część - "Rozmowy w tłoku" i postanowili je odpowiednio rozbudować. Showman nie będzie przeprowadzał już wywiadów z gwiazdami.

Jak myśliciel, czy nowy format okaże się bardziej ciekawy? A może woleliście stary?



