Wielu internautów otwarcie krytykowało celebrytę za jego ostatnie publikacje. Część z nich stwierdziła, że decyzja Szostaka może negatywnie wpłynąć na jego związek z Michaliną Zagórską. W końcu Akop przemyślał swoje zachowanie i zdobył się na refleksję. "W mojej narracji pominąłem ją i miała pełne prawo czuć się źle" - napisał.

Akop Szostak zawalczy z Kubańczykiem

Akop Szostak, znany polski kulturysta, trener personalny i były zawodnik MMA, szykuje się do jednego z najbardziej komentowanych występów w swojej freak-fightowej karierze. Podczas jubileuszowej gali FAME MMA 30, zaplanowanej na 21 marca 2026 r. w Gliwicach, zmierzy się w formule bokserskiej z Jakubem "Kubańczykiem" Flasem, co oficjalnie potwierdziła organizacja freak fightów. To zestawienie wzbudziło ogromne emocje wśród fanów, którzy śledzili medialne wątki łączące Szostaka i jego rywala od kilku miesięcy, a sam Akop zapowiada walkę jako starcie o honor.

Konfrontacja Szostaka z Kubańczykiem jest naznaczona osobistym tłem - według mediów relacje między nimi były komentowane także w kontekście życia prywatnego Szostaka i jego byłej żony, co tylko podkręca zainteresowanie pojedynkiem. Sam Akop podkreślał, że między nimi istnieje napięcie, którego nie da się zignorować, i że walka ma dla niego znacznie większe znaczenie niż tylko sportowy wynik. Zapowiedzi i komentarze Szostaka spotkały się z mieszanym odbiorem w sieci, gdzie część internautów krytykowała jego decyzję o starciu z dawno znanym rywalem.

Akop Szostak przeprasza ukochaną

Decyzja Akopa Szostaka o walce z Kubańczykiem wzbudziła sporo emocji, szczególnie w kontekście jego związku z Michaliną Zagórską. Wielu internautów podkreśla, że tak medialne i osobiste starcie może negatywnie odbić się na poczuciu bezpieczeństwa narzeczonej. Ich zdaniem angażowanie się w konflikt z osobą związaną z przeszłością nie sprzyja budowaniu stabilnej i spokojnej relacji. Sam Akop w końcu przyznał, że w całym tym zamieszaniu zapomniał o ukochanej.

Nie wiem, od czego zacząć, ale chyba po prostu od słowa przepraszam. Powiedziałem je już w domu, jednak czuję, że muszę powiedzieć je także na głos rozpoczął wpis.

Szostak przyznał, że był zaskoczony skalą reakcji internautów i nie przewidział, że jego narzeczona stanie się celem nieprzychylnych wiadomości od zupełnie obcych osób. Podkreślił jednak, że mimo tej trudnej sytuacji Michalina nie odwróciła się od niego i wciąż okazuje mu wsparcie.

Nie wziąłem pod uwagę, że znajdzie się pod ostrzałem życzliwych ludzi, którzy piszą do niej z radami, które w rzeczywistości nie pomagają. Miśka wiedziała o walce, znała moje powody i mimo wszystko chciała mnie wspierać. Nadal chce, za co jestem ogromnie wdzięczny. A mimo to w mojej narracji pominąłem ją i miała pełne prawo czuć się źle. To moja wina. Dziękuję, że jesteś i że wspierasz mnie w tym wszystkim podsumował Szostak.

Akop Szostak mówi o rozstaniu

Tuż po publikacji emocjonalnego wpisu, Akop Szostak zorganizował na swoim Instagramie Q&A, czyli serię szybkich pytań i odpowiedzi. Jeden z fanów trenera personalnego postanowił zapytać go wprost o związek z Michaliną Zagórską. Czy nadal są razem?

Jesteśmy razem. Choć wspólnie uznaliśmy, że nie będziemy publicznie pokazywać naszego życia we dwoje i chcemy zachować je bardziej dla siebie. Dlatego proszę, nie oceniajcie tego, czy jesteśmy razem, na podstawie tego, ile pokazujemy tutaj zapewnił.

