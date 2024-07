Maja Sablewska rozpoczęła właśnie kolejny, piąty już sezon „Sablewskiej sposobu na modę" w TVN Style. Jej program cieszy się niesłabnącą popularnością. Co sezon ilość kobiet chętnych do wzięcia udziału w tym projekcie telewizyjnym rośnie. Nie wstydzą się pokazać w bieliźnie przed kamerą. Cenniejsza jest zmiana na lepsze!

W tym sezonie przyszło aż 2 tysiące zgłoszeń od Polek, które chcą popracować nad swoim wyglądem za radą Sablewskiej. Produkcja programu musiała jednak wybrać tylko 13 osób, bo tyle jest odcinków. Zrobiono tym razem wyjątek i w jednym z odcinków wystąpią dwie kobiety, które są siostrami. Maja codziennie dostaje maile i sms'y od uczestniczek programów poprzednich edycji, które opisują, jak bardzo zmieniło się ich życie po występie w telewizji.

„Sablewskiej sposób na modę" przestaje być już tylko projektem telewizyjnym. To rodzaj grupy wsparcia, dla kobiet której do tej pory nie wierzyły w siebie. I to dało prowadzącej do myślenia! Sablewska chciałaby rozwinąć swój „ stylowy coaching".

Chcę stworzyć miejsce, w którym będę pomagać Polkom poza telewizją - zdradza „Fleszowi". Co dokładnie szykuje?

