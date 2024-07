Rozpoczął się grudzień, co oznacza, że w najbliższych tygodniach gwiazdy będą opowiadały jak spędzają święta i czy je w ogóle lubią. Niedawno Marta Grycan zdradziła w jednym z tabloidów, co ugotuje z córkami na wieczerzę wigilijną (zobacz), a teraz o swoim nastawieniu do Bożego Narodzenia przed naszą kamerą opowiedziała Maja Sablewska.

Na premierze nowych kanałów CBS zapytaliśmy Maję jak wspomina święta. Okazało się, że chociaż jest fanką śniegu i całej atmosfery "kiedy unosi się miłość", kilka razy zamiast pięknego prezentu od Św. Mikołaja dostała... rózgę. W ten sposób Sablewska udowodniła, że do grzecznych dziewczynek nie należała, ale to właśnie dzięki swojej charakterności udało jej się osiągnąć szczyty i nie skończyła jak Kasia Cichopek. Zobacz: "Chłopcy się ze mnie śmiali"

- Kocham święta, ja się zachowuje jak dziecko w święta. Co prawda, nie raz udało mi się dostać rózgę jak byłam mała, bo byłam strasznie niegrzeczną dziewczynką. Uwielbiam taki czas kiedy unosi się miłość, unosi się dobro i kiedy widzę miny moich znajomych albo ludzi z rodziny kiedy sprawiam im przyjemność jakimś drobiazgiem. No i lubię sobie zjeść.

No to nas Maja zaskoczyła. Okej, to teraz pora na kolejne świąteczne opowieści. Kto następny? :)

