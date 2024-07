Przyjaźń i współpraca Dody i Mai Sablewskiej była swego czasu tematem numer jeden we wszystkich mediach, podobnie jak ich rozstanie, które zakończyło się wielkim skandalem. Teraz wszystko jednak wraca do normy, a stylistka ciepło wspomina pracę z wokalistką. Przypomnijmy: Sablewska wspomina galę MTV z Dodą: Katy Perry patrzyła na nią z zazdrością

Nie da się ukryć, że poza pracą, Doda i Maja często również imprezowały. Jak wiadomo, piosenkarka lubi czasem poszaleć. Po latach Sablewska w rozmowie ze starry.tv przyznała, że to właśnie Rabczewska zorganizowała jej najlepszą imprezę urodzinową w życiu, na której nie zabrakło niczego:

Któreś urodziny Doda mi zrobiła imprezę, jak jeszcze pracowałyśmy razem, i to była jedna z najlepszych moich imprez. Jak to na każdej imprezie - było wszystko, na szczęście nie każdy ze wszystkiego korzysta, ale po prostu była dobra zabawa, dobra muzyka, no i ludzie których lubiłam, w tamtym momencie, albo lubię do tej pory i to jest coś co mi zapadło w pamięć. Ale to chyba ten gest Dody zapadł mi w pamięć, bo był dla mnie znaczący wtedy - przekonuje