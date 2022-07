Maja Hyży dwa tygodnie po porodzie wróci do pracy! "Biorę dwa bobasy pod pachę i jedziemy"

Ida Nowakowska po raz pierwszy została mamą niemal dwa miesiące temu! Gwiazda " Pytanie na śniadanie " do ostatnich chwil przed porodem była aktywna zawodowo i nawet na porodówkę pojechała prosto po zakończeniu programu śniadaniowego , który sama prowadziła. Po narodzinach synka szybko okazało się, że Ida Nowakowska nie zamierza korzystać z urlopu macierzyńskiego i już tydzień po porodzie wróciła do pracy. Ten fakt odbił się w sieci głośnym echem i tancerka musiała się zmierzyć z mocną krytyką dotyczącą swojej decyzji. A jak Ida Nowakowska radzi sobie z opieką nad dzieckiem za kulisami programów, które prowadzi? Ma silne wsparcie! Zobacz także: Klaudia Halejcio i Ida Nowakowska zachwycają w Sopocie! Młode mamy błyszczały na imprezie marki biżuteryjnej Ida Nowakowska o szybkim powrocie do pracy po porodzie Ida Nowakowska i Jack Herndon 7 maja zostali rodzicami . Od kiedy para oficjalnie potwierdziła informację o narodzinach synka, chłopiec stał się częstym gościem na instagramowym profilu swojej mamy. Gwiazda TVP do tej pory nie zdecydowała się zdradzić imienia, jakie wybrała z mężem dla dziecka, ale od początku stało się jasne, że nie zamierza ukrywać jego twarzy. Teraz Ida Nowakowska w rozmowie z serwisem pudelek.pl wyznała, że gdyby pracowała na pełnym etacie zapewne nie zrezygnowałaby z urlopu macierzyńskiego, ale dzięki temu, że produkcja programów, w których bierze udział umożliwiła jej, aby mogła mieć przy sobie syna, to udało jej się pogodzić pracę z macierzyństwem. Jak sama mówi o sobie nie jest superbohaterką, a pomoc męża i mamy sprawiła, że nie musiała rezygnować z aktywności zawodowej. Gdybym musiała pracować od 8 do 16 to nie mogłabym sobie na to pozwolić. Chcę to podkreślić, bo nie jestem jakąś superbohaterką. Finał...